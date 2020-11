Brito impulsa la inclusión social a través del rugby femenino

La jugadora de la selección argentina y fundadora de Kardiá, un proyecto de impacto social que impulsa la inclusión social a través del rugby femenino, brindó una entrevista a Volumen de Juego para referirse a este ambicioso emprendimiento.

Victoria Brito expresó que uno de los principales objetivos de este proyecto es dar talleres educativos y motivacionales de deporte en colegios de bajos recursos, además de armar un equipo de rugby femenino de Kardiá para que las chicas de los barrios puedan tener las oportunidades y las herramientas para desarrollarse y empoderarse en lo deportivo, personal y profesional sin que su realidad socioeconómica se los impida.

A pesar de sus jóvenes 18 años, la jugadora de La Tablada impulsa llegar a los barrios y familias más carenciadas y, al respecto, manifestó que muchas veces cuesta hacer entender a los padres que el rugby no es solo un deporte para hombres. No obstante, aclaró que, una vez que llega a las chicas, les puede aclarar que en este deporte lo físico no es un impedimento para poder practicarlo.

“Con la pandemia no pudimos realizar este programa”, reconoció Brito, y agregó: “Buscamos enfocarnos en algunos de nuestros objetivos como la difusión del deporte jugado por mujeres a través de las redes y también estamos organizando y juntando donaciones para comenzar a colaborar con comedores de los barrios debido a la situación difícil por la que están atravesando”.

Para conocer más sobre la fundación, interiorizarte y poder colaborar con Kardiá, te podés comunicar a las redes de https://msha.ke/kardia/