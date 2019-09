Brindarán una charla sobre cuidado de la mujer ante situaciones de violencia

Fabiana Tuñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), y Alicia Fregonese, diputada nacional por Entre Ríos, disertarán este miércoles a las 16, en el CIC de La Floresta, en Paraná, sobre los cuidados que deben tener las mujeres ante situaciones de violencia. Al respecto, Tuñez explicó que el objetivo es prevenir y detectar si se está ante un vínculo violento para determinar “cuáles son las opciones para salir de ese vínculo”. Luego, expresó que “lo que aparece generalmente es esa confusión que genera el amor romántico: ‘en realidad me cela porque me quiere, me controla porque tiene miedo que pase algo’; y es ahí donde empezamos a desconstruir lo que tenemos naturalizado”, indicó.