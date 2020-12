Brescacin: “Estamos todavía en el proceso de curva ascendente”

“El pico lo más probablemente es que aún no haya llegado y lo veamos después de las fiestas” dijo Carlos Brescacin, médico neumólogo e integrante del Comité de Corona Virus del hospital de zona Justo José de Urquiza.

Brescacin en comunicación con AM Salud dialogó sobre la situación sanitaria de la ciudad e indicó que “estamos todavía en el proceso de curva ascendente” de los contagios.

“Quien tiene la suerte de no fallecer por la infección tiene secuelas” expresó Brescacin, especificando que la enfermedad causa secuelas en los pulmones lo cual se convierte en una “carga para resto de la vida”.

