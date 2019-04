Braña afirmó que ya no es feliz jugando

Rodrigo Braña, quien con 40 años cumplidos el pasado 7 de marzo vive sus últimas semanas como futbolista profesional en el plantel de Estudiantes de La Plata, dijo hoy que “dentro de la cancha ya no soy feliz”.

El “Chapu”, por ahora, tiene tres partidos por delante con la camiseta del “Pincha”: dos de ellos ante Racing, por la Copa de la Superliga, y el encuentro de Copa Argentina ante Sarmiento de Resistencia.

Pero lo real es que el 30 de junio termina su contrato con Estudiantes y caerá el telón de su extensa carrera, según confirmó el mediocampista en una entrevista con la página audiovisual de Estudiantes.

Tras el triunfo por 2-0 ante Banfield el viernes pasado, Braña sostuvo que “los chicos (por sus compañeros) me alargaron la carrera, me siento identificado con lo que hicieron y si me daban a elegir una manera de retirarme es la forma que el equipo jugó este partido”.

El punto final estaba programado para fines de 2018 pero entre su familia y la gente del club lo convencieron para seguir seis meses más, algo que ahora no volverá a ocurrir.

“