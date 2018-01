Amado Boudou fue liberado por la Cámara Federal

El ex vicepresidente Amado Boudou fue liberado luego de que la Cámara Federal porteña decidiera excarcelarlo y confirmar su procesamiento en la causa sobre una rendición falsa de viáticos cuando era ministro de Economía.

Boudou salió a las 21:45 de la Superintendencia Federal ubicada en el cruce de Madariaga y General Paz, barrio porteño de Lugano, adonde había sido trasladado desde la cárcel de Ezeiza, en la que estuvo detenido durante 70 días. El ex funcionariosalió en un automóvil conducido por su abogado, Eduardo Durañona, del cual descendió para hablar con los medios presentes, entre ellos Télam.

Afirmó que sufrió “un escarnio por formar parte de un gobierno nacional y popular” y aseguró que “no quiero ocuparme de mí, sino de todos los compañeros inocentes que están sufriendo el escarnio de detenciones arbitrarias. Lo que está en juego es el país porque el Poder Judicial está haciendo un abuso”.

El ex ministro de Economía durante el kirchnerismo afirmó: “Le mando un abrazo a todos los compañeros que me apoyaron, le agradezco a mi mujer que me esperó y valoro el trato profesional que me dio el Servicio Penitenciario en estos días. Formar parte de un proyecto popular durante doce años no es gratuito”, dijo Boudou ante un grupo de personas que festejaban su liberación.

El mes pasado, la defensa de Boudou había solicitado que fuera revocada su detención, o que se lo beneficiara con el arresto domiciliario, dado que no tiene condenas en su contra, va a ser padre y tiene un fuerte arraigo al país en el que vive.

Tras la excarcelación, Boudou se trasladó esta noche a su nuevo domicilio en el barrio porteño de Barracas, donde estará con su mujer, la mexicana Mónica García de la Fuente, quien espera mellizos la semana próxima.

Además de la causa Ciccone, en juicio oral, la de enriquecimiento ilícito y aquella por la que fue excarcelado hoy, Boudou enfrenta las causas por la compra directa de autos de alta gama para el Ministerio de Economía, por información privilegiada en la compra de acciones con dinero de Anses y aquella por irregularidades en la renegociación de la deuda de Formosa.

Además, espera un nuevo juicio por la falsificación del formulario 08 de un automóvil que compartía con su primera esposa.