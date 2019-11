Borre en mira Europea

Sin duda alguna que Rafael Santos Borré fue uno de los jugadores más importantes en la campaña de este año en River Plate. Sus goles en momentos importantes, su nivel dentro del terreno de juego y la madurez que adquirió en el elenco argentino le abren las puertas, nuevamente, del fútbol europeo. Ese que ya conoció cuando estuvo en el Villarreal de España.

Así lo contó Carlos Antonio Vélez en su editorial en el programa Planeta Fútbol de Antena 2. River Plate recibió una oferta jugosa que estaría entre 12 y 15 millones de euros. Desde Argentina no ven con malos ojos la entrada de este dinero que les ayudaría a darle un aire a sus finanzas y ayudarlas a levantar. De concretarse, el delantero tendría los días contados en el club con el que ganó la Libertadores de 2018. Todavía no se conoce el elenco al que llegaría y su club no se ha manifestado al respecto.

Sería una buena noticias para el colombiano que tendría revancha en Europa. Del Deportivo Cali salió muy joven y no pudo consagrarse como lo hizo con River Plate. Lo hizo con la camiseta del Villarreal. Jugó 344 minutos y se reportó con dos anotaciones.

Una buena noticia que llega a la familia Santos Borré tras el duro golpe que sufrió en Lima. Su gol acercó a River Plate a la quinta Libertadores que perdió cuando se baja el telón. No pudo tener revancha trashaberse le partido de vuelta en Madrid ante Boca Juniors por acumulación de amarillas.