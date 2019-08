Bordet dijo que trabajará para ponerle fin al monopolio del transporte

“Nos preocupa que los chicos no vayan a la escuela, que los trabajadores no puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y nos preocupa que en Paraná haya un monopolio en las empresas de transporte”, expresó el gobernador Gustavo Bordet al referirse al paro de colectivos que hace varios días mantiene sin servicio a la ciudad. Los choferes no cobraron la totalidad de sus haberes ni del aguinaldo, mientras que los empresarios reclaman más subsidios. El mandarario adelantó que se va a “oponer firmemente” para que no exista más un monopolio del servicio de colectivos.