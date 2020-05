Bonadeo: “Seguimos Educando muestra la importancia de la radio como medio”

El reconocido periodista Gonzalo Bonadeo fue entrevistado por LRA28 Radio Nacional La Rioja, donde detalló su aporte en el ciclo educativo “Seguimos Educando” del Ministerio de Educación de la Nación que se emite en todas las emisoras de Nacional: “Cuando me llamaron, no dudé en aceptar este desafío. Para mí es muy gratificante ayudar en este contexto, es un momento donde cada debe aportar en lo que pueda. Luego, Bonadeo explicó que es el conductor del ciclo dedicado al nivel secundario, que se emite de lunes a viernes de 14 a 18 horas: “Está orientado al 4° y 5° de la secundaria Hay distintos módulos diseñados por los docentes, con distintas temáticas que incluyen todas las materias.”

Seguidamente, el conductor confeso que “En el programa, me encuentro mas cómodo con la modalidad de Ciencias Humanas, la Literatura, Lengua e Historia. Lo cual me genera estar mas atento a las ciencias duras, Física, Química, y me gusta prepararme y aprender a la par. Para serte sincero, no fui un muy buen alumno en mi época, así que también estoy aprendiendo junto a los chicos.”

Además, Bonadeo se refirió a la cuarentena que rige en el país desde hace 50 días: “Mi mayor preocupación es que los niños entiendan este momento que vivimos. Creo que nosotros como adultos debemos hacerles entender la situación, no tan solo por el peligro de la pandemia, sino también, creo que hay que generar mucha empatía con el otro, con los que menos tienen, y este sentimiento de solidaridad debe quedar para siempre.” Finalmente, saludo a todos los trabajadores de Radio Nacional del país, por su labor en esta emergencia sanitaria, resaltando la labor educativa de la comunicación radial: “Seguimos Educando es una muestra mas de la importante necesidad de la radio como medio de comunicación masivo.”