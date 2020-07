Bolivia ha decidido salir a movilizarse

Sobre la situación crítica que vive el pueblo boliviano dialogamos con el dirigente Ademar Valda, ex cónsul general en Buenos Aires: “lo que viene a hacer este nuevo anuncio de postergación, de un gobierno ilegítimo e ilegal, viene a confirmar que en Bolivia hubo un golpe de estado. Porque no se puede entender bajo ningún punto de vista que supuestamente un gobierno transitorio lo que haga es posponer una, dos y ahora por tercera vez las elecciones siendo que en teoría tenía el único mandato de ser un gobierno reitero en transitorio. Y convocar a elecciones, y esto obviamente revela todo lo que hemos venido denunciando.

Tenía que haber elecciones en Bolivia el pasado mayo; dijeron que el tema del COVID el pico más alto iba ser en mayo y después bajo ese argumento se pidió que la Asamblea Legislativa del Plurinacional pueda posponer estas elecciones para agosto. Después salieron un mes antes diciendo que el pico más alto de COVID en Bolivia iba ser en agosto y con este argumento pidieron, solicitaron mediante el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se pueda posponer las elecciones para el mes de septiembre, para este 6 de septiembre. Nuevamente vemos, bajo el argumento de lo que significa el COVID que quieren seguir posponiendo las elecciones.

Pero aquí la pregunta es muy simple; Bolivia hoy es el país, según las estadísticas mundiales esta entre los 10 peores países del mundo, reitero 10 peores países del mundo que ha administrado la crisis del coronavirus. Es decir, tiene una tasa de mortalidad muy alta, de fatalidad muy alta de todos los países de la región.

Siendo que Bolivia solamente tiene alrededor de 12 millones de habitantes, está por encima de la tasa de mortalidad, de fatalidad de países como Brasil, como Chile. Entonces la pregunta es muy simple: si supuestamente el tema de salud es la prioridad de un gobierno, en este caso de un gobierno nefasto, ¿Por qué no se ha equipado a los hospitales?¿Por qué no se garantizaron camas?¿Por qué no se garantizaron respiradores?¿Por qué en vez de aumentar el salario a los policías, a los militares no se destinó ese dinero para poder salvar vidas?¿Por qué no se compraron en este caso mayores insumos de bioseguridad para que trabajen los que están en primera línea?

Ese dinero, lo reitero, lo invirtieron en mayor adquisición de gases, en mayores balas para reprimir al pueblo boliviano. Entonces, claramente aquí hay un interés, un interés político, geopolítico, un interés de terrorismo que en el fondo lo que está permitiendo es que este gobierno nefasto siga destruyendo la economía, siga destruyendo lo que significa el aparato productivo y lamentablemente siga perjudicando en esta mala, ineficiente y negligente administración de la crisis sanitaria.

No hay mal que dure 100 años y hoy el pueblo boliviano enfrenta está de nuevo presente. Ha decidido salir a movilizarse y exigir que se respete las elecciones de este próximo 6 de septiembre. Reitero, la Central Obrera Boliviana, la única Central Obrera Boliviana, es decir la articulación de trabajadores también del área urbana, del área rural como es la COB, ha convocado un gran cabildo que se va a llevar adelante el día de mañana (hoy miércoles).

Hoy la gente está muriendo por coronavirus en Bolivia, están muriendo en las calles imagínate peor que en Guayaquil-Ecuador y están muriendo de hambre porque no hay respiradores, no hay insumos, no hay trabajo, no hay economía en Bolivia y esto obviamente está generando la molestia de todo el pueblo boliviano”.