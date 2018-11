Boca y River juegan el partido de ida en La Bombonera

Desde las 17.00 se acaban las palabras: Boca y River jugarán la primera final de la Copa Libertadores de América en La Bombonera, con arbitraje del chileno Roberto Tobar. Será transmisión de Radio Nacional.

Mas allá de los secretos y las prácticas a puertas cerradas, y pese a la falta de confirmaciones por parte de los entrenadores, Guillermo Barros Schelotto dispondrá a: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Ramón Ábila y Cristian Pavón.

Por el lado visitante, los once de Marcelo Gallardo -no podrá estar en el estadio por una sanción- el once inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Bruno Zuculini o Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

Esta será la primera vez que los dos gigantes de Argentina se enfrenten en una final de Libertadores, pero no será la primera definición de un torneo entre ambos. En 1976 se enfrentaban para definir el Campeonato Nacional. Esa vez en cancha de Racing, el triunfo fue para Boca 1 a 0 con gol de Ruben Suñé.

Mucho tiempo pasó hasta que se volvieron a encontrar en una final. Fue en 2018, en Mendoza, cuando el equipo de Gallardo se impuso por 2 a 0 y se quedó con la Supercopa Argentina.

En cuanto al duelo de entrenadores, Gallardo obtuvo 4 triunfos contra los 3 logrados por Guillermo. Además, 2 partidos terminaron empatados.

Esta tercera final es la más importante de la historia entre los máximos rivales del fútbol argentino. Se define la Copa Libertadores de América, y medios de todo el mundo estarán presentes tanto en la Bombonera como dentro de dos semanas en el Monumental.

La transmisión de Radio Nacional comenzará a las 15.00, con relatos de Eladio Arregui, comentarios de Carlos Ares y la participación de todo el equipo periodístico deportivo de la emisora.