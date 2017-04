“Boca sigue siendo claramente el principal candidato”,aseguró Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró hoy en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza que Boca sigue siendo el principal candidato para quedarse con el título del campeonato argentino porque les lleva seis puntos de ventaja.

“Si nosotros tenemos chances ahora es porque los de arriba nos las dieron, cuando se reinició torneo estábamos a 11 puntos y si Boca no hubiera dejado puntos dirían que no habría campeonato, igual nos llevan seis puntos y siguen siendo el candidato principal”, sostuvo el DT.

En este sentido, el “Muñeco” destacó: “Hay que ir despacio porque el torneo es largo y faltan muchas fechas, nosotros desde el principio dijimos que sólo nos quedaba sumar para poder entrar a la Libertadores del año que viene y si hay chances de pelear se verá”

En cuanto al partido ante Boca, Gallardo confesó: “No podemos pensar más allá del próximo compromiso, llegado ese partido habrá que ver a cuántos puntos estamos, si llegamos con más chances de alcanzarlos, pero insisto, estábamos a 11 puntos, no se puede pensar tan adelante”.

En relación al equipo titular para el domingo frente a Sarmiento, Gallardo, determinó que Jonatan Maidana seguirá jugando porque tuvo buena recuperación y confirmó que van a jugar los mismos con el regreso de Leonardo Ponzio.

De este modo, la formación para enfrentar a Sarmiento será: Augusto Batalla, Jorge Moreira, Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi.

Ante la consulta de la llegada tarde del uruguayo Rodrigo Mora al entrenamiento el técnico aseveró que el uruguayo “se quedó dormido” y que por ser algo normal solamente se le va a aplicar una multa disciplinaria.

En tanto que sobre el rival del fin de semana, Sarmiento, Gallardo opinó: “Es un equipo que está necesitado con respecto a su promedio, pero nuestra propuesta va a ser salir a buscar el partido, como siempre y no dejarnos sorprender como sucedió contra Quilmes”

El plantel se entrenó por la mañana en el predio con tareas físicas y recreativas con pelota y mañana por la tarde en el Monumental se realizará el trabajo con pelota parada y quedarán concentrados para el partido ante Sarmiento.

De la rutina no participó el delantero Iván Alonso que padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, en tanto que su sumó más tarde el uruguayo Rodrigo Mora quien llegó con casi dos horas de retraso al entrenamiento.

Al tiempo que el defensor juvenil Leandro Vega que volvió de un préstamo en Newell´s y estaba trabajando con la reserva regresó a los trabajos con la primera división aunque seguirá participando de los partidos del equipo de Luis Villalva.

River, que se encuentra a 6 puntos de Boca y se ubica cuarto en la tabla tras haber estado 11mo luego del reinicio del torneo, recibirá a Sarmiento, que viene de perder con Racing y con San Lorenzo y suma 20 puntos estando en zona de descenso.