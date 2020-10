Boca goleó 3 a 0 al Caracas

Boca Juniors cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un 3-0 ante Caracas. El conjunto de Miguel Angel Russo tuvo un penal en contra, pero Esteban Andrada se lo atajó a Robert Hernández. Luego llegaron los goles de Lisandro López y un doblete de Carlos Tevez, en la primera etapa. El Xeneize aguarda rival en los octavos final, que se sortean este viernes al mediodía en Luque, Paraguay.

BOCA JUNIORS 3: Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Capaldo, G. Fernández, Cardona; Tevez, Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

CARACAS 0: Velásquez; Cassiani, Rivero, Osio, Rivas; Andreutti, Flores; Contreras, R. Hernández, Bonsu Osei; A. Blanco. DT: Noel Sanvicente.

Estadio : Boca Juniors. Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Goles: 26m L. López, 32m y 43m Tevez.

Cambios: 46m Guarirapa por Andreutti (C), 56m Abila por Soldano (B), 69m D. Castillo por Osei (C), 70m Jara por Buffarini (B) y Obando por Tevez (B), 74m Maldonado por Cassiani (C) y Febres por A. Blanco C), 80 Echeverría por Contreras (C), 86m Maroni por Cardona (B).

Incidencia: 13m Andrada (B) le contuvo un penal a R. Hernández (C).

Posiciones

Grupo H

Equipo Pts. J G E P Gf Gc

Boca 14 6 4 2 0 10 1

Libertad 7 6 2 1 3 8 11

Caracas 7 6 2 1 3 8 12

DIM 6 6 2 0 4 9 11