“Boca está muy firme en no jugar el partido”

Juan Bindi, periodista de Radio Mitre, analizó los hechos de violencia que obligaron a suspender en dos oportunidades la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Previo al encuentro que se iba a disputar el sábado, el comunicador dijo que en el Monumental se vivía “una atmósfera muy rara” y la barrabrava del Millonario no estaba en el estadio, lo que podría responder a una medida de protesta contra la dirigencia. Sobre el pacto que firmaron los presidentes de ambos clubes, Bindi sostuvo que Daniel Angelici lo hizo obligado para poder salir de la cancha y ahora las autoridades de River se sienten traicionadas. “La relación entre Boca y River se rompió, se viene una negociación que va a ser durísima y no se va a terminar de definir mañana (martes)”, indicó el periodista quien no descartó que si Boca no logra suspender el encuentro ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, recurra a la FIFA.