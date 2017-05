Boca busca recuperarse ante Newells en la Bombonera

Boca Juniors, líder del Campeonato de Primera División, buscará mañana un triunfo sobre Newell’s Old Boys de Rosario en La Bombonera, que no sólo le sirva para seguir en la cima sino que además le permita recuperarse de la derrota del domingo pasado en el superclásico frente a River Plate como local.

El encuentro, de la 25ta. fecha, se jugará desde las 18.15, contará con el arbitraje de Germán Delfino y será televisado en directo por Telefe.

Boca, líder del certamen con 49 unidades, tiene la necesidad y la obligación de ganar no solo para conservar la punta sino además para despejar los fantasmas y las dudas que se generaron tras la derrota con River, en La Bombonera.

Por su parte, Newell’s, uno de sus perseguidores con 45 puntos junto a River y Banfield, detrás del escolta San Lorenzo (46), también llega golpeado luego de la caída en el clásico rosarino ante Central por 3-1, en su estadio.

En ese contexto los entrenadores de ambos equipos realizarán variantes para enderezar el rumbo y continuar en la lucha por el título.

Guillermo Barros Schelotto, en el elenco local, introducirá cuatro cambios y pasará del 4-3-3 al 4-4-2, que le quitará un poco de fútbol, pero le permitirá solidificar el mediocampo y la defensa, dos líneas que fueron superadas por River en el clásico del domingo.

El central Fernando Tobio y el lateral izquierdo Jonathan Silva ingresarán por Santiago Vergini y el colombiano Frank Fabra, respectivamente, por razones tácticas en la defensa.

Además el también colombiano Wilmar Barrios reemplazará al uruguayo Rodrigo Bentancur (viajó para jugar el Mundial Sub 20 en Corea del Sur) en la mitad de la cancha y Leonardo Jara sustituirá al lesionado Ricardo Centurión, quien se desgarró el isquiotibial derecho, a los 15 minutos del primer tiempo en la derrota con River.

Jara, de esta manera, le ganó la pulseada al delantero Junior Benítez, el reemplazante natural de Centurión, y al enganche juvenil Gonzalo Maroni, de gran partido en la goleada sobre Arsenal de Sarandí, por la 22da. fecha.

Diego Osella, en el conjunto visitante, hará tres modificaciones: el volante Facundo Quignon y el delantero Joel Amoroso, ambos lesionados, les dejarán sus lugares a Jacobo Mansilla y Jalil Elías, respectivamente, y el defensor Nehuén Paz será reemplazado por Germán Voboril (táctico).

También podría sacar de los titulares al enganche Mauro Formica y sustituirlo por el volante Héctor Fértoli, con lo que además variaría el esquema de juego (del 4-3-3 al 4-4-2).

“Es la primera vez en el año que perdemos dos partidos consecutivos. Eso nos hace repensar muchas cosas y posiblemente modifiquemos nombres y sistemas”, adelantó ayer Osella.

La realidad indica que tanto Boca, que ganó uno de los últimos cinco cotejos (dos empates y dos caídas) como Newell’s, que perdió los últimos dos encuentros de local, pero que hace cuatro partidos que no pierde de visitante (tres victorias y un empate), necesitan ganar sí o sí para cambiar su imagen y seguir en la lucha por el título.

= Probables formaciones =

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Leonardo Jara, Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Dario Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell’s Old Boys (Rosario): Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Germán Voboril; Juan Ignacio Sills, Jacobo Mansilla y Elías Jalil; Mauro Formica o Héctor Fértoli; Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Boca Juniors.

Hora de inicio: 18.15 (Telefe).