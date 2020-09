Blanco:”Se necesitan políticas públicas para el conjunto de la sociedad”

Nosotros no tuvimos esa reunión con el gobernador, si estamos enterados porque fue publico que de otros bloques de la oposición estuvieron reunidos con el gobernador, incluso en algunas instancias creo que estuvo también la ministra de salud presente en esa reunión, y para nosotros, por un lado, hicimos un balance critico porque en realidad del gobernador estaba justamente buscando acompañamiento y respaldo para la gestión y para toda la situación tan dramática que estamos viviendo. Desde ese punto de vista nosotros entendemos que el gobernador no es el que necesita el acompañamiento sino lo que necesita acá es que se moderen las políticas públicas para la situación que esta viviendo el conjunto de la sociedad y en particular los trabajadores y las trabajadoras de la primera línea y me refiero a los compañeros y compañeras de la salud. Así, lo expresaba el diputado provincial, Andrés Blanco.

Nosotros manifestamos de que ese tipo de instancias puede ser para transmitir algunas opiniones de parte de los bloques, pero en última instancia dentro de la legislatura, en el caso que se presentan proyectos, el que define es el MPN, el que pone y saca proyectos dependiendo la conveniencia es el MPN y desde ese punto de vista nosotros no consideramos que haya que hacer transmitir al gobernador cosas que ellos ya conocen.

Y esto lo digo porque nos ha pasado, y no solamente a nosotros como bloque del frente de izquierda dentro de la legislatura, sino a los propios bloques opositores, que se nos niegan hasta proyectos donde solicitamos informes. Y esto no es una cuestión menor porque cuando hablamos de situaciones tan dramáticas como la que estamos atravesando, la información es fundamental de parte de las autoridades que tienen que dar la información, y esto me refiero justamente a que a la ministra Pebe, en el caso de nuestras bancas, en la última sesión hicimos una interpelación para que se presenten en la legislatura y rinda cuentas de cuáles son las políticas y cual es el balance que están teniendo, que de cuentas de la situación sanitaria, porque verdaderamente es muy preocupante lo que estamos atravesando, hay una preocupación muy grande de parte de la sociedad a treves de una encuesta que es un portal acá en Neuquén donde la preocupación de la mayoría de la población si va a dar o no la capacidad de los sistemas sanitarios para responder ante el crecimiento exponencial que esta viviendo de contagios por la pandemia…

De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, con Andrés Blanco, diputado provincial por el F.I.T. y el Polo Obrero