Blanca Lema celebra la poesía del rock

“Letrista, músico y público, los tres elementos integran la performance del rock, más allá de la historia para contar en este género en particular existe pulsión, sinergia y eros, el poema es embrujado dos veces”.

Conceptos vertidos por la escritora, psicopedagoga y bailarina Blanca Lema -quien acaba de publicar el libro Estrellas de trotyl (Mansalva)- durante su diálogo con uno de los grandes autores del rock nacional, Nito Mestre, y la productora Pamela Gowland.

Playlist de poetas: Cielo de ti, Luis Alberto Spinetta Suzanne, Leonard Cohen Color humano, Almendra Pronta entrega, Virus Girl From The North Country, Bob Dylan con Jonny Cash Los dinosaurios, Charly García Sacar la voz, Ana Tijoux con Jorge Drexler Sonne, Rammstein The Long And Winding Road, Paul McCartney Big Yellow Taxi, Joni Mitchell Cancion del Pinar, Silvina Garré Bring On The Night, Patti Smith Soul Sacrifice, Santana Eclipse de mar, Juan Carlos Baglietto Creep, Radiohead Canción para todos los días de la vida, Luis Alberto Spinetta