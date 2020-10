Bioita, un proyecto innovador y ecológico que creció durante la pandemia

Paula Itatí de la Vega Sánchez, es directora ejecutiva de Bioita, una empresa que se dedica al diseño y la producción artesanal de cubiertos, utensilios de cocina, mates y otros elementos, con caña, evitando el uso de plástico, altamente contaminante para el medio ambiente.

En diálogo con LV4 Nacional San Rafael Paula contó cómo surgió este emprendimiento, que ha creció a partir del aislamiento dispuesto por la pandemia, que se inició cuando inició su estudios terciarios en la provincia de San Juan, donde se recibió de Ingeniera agrónoma.

“Tengo una tierra y empecé a armar mi huerta para consumo propio y en el fondo había un pequeño cañaveral, que al regarlo empezó a crecer. Un determinado mes de agosto, por el viento Zonda, me afectó un incendio. Decidí entonces cortar las cañas, para evitar que se quemaran en futuros incendios, pero volvió a suceder.

Con eso hice techitos, medianera, etc. Lo sorprendente es cómo crece la caña. Simultáneamente y como mi huerta había crecido, vendía ensaladas en bandejas de masa, para no contaminar. Un día una clienta me pidió cubiertos y como no quería que fuesen de plástico empecé a buscar opciones, de cajoncitos de madera, de hojas de palmera. Busqué varios métodos y empecé haciendo cubiertos artesanales, fácilmente logré producirlos. Luego presenté un proyecto, que salió, compré una máquina con recursos del Fondo semilla e hice un curso, que me permitió incursionar en el mercado y así me contacté y capté proveedores, a quienes había conocido en los cursos y gracias a la pandemia me puse a probar para producir en línea. Pero me preocupaba producir más, para reemplazar el plástico y me he propuesto hacer millones, para vender en todo el mundo” –asegura Paula con evidente entusiasmo.

Los cubiertos son muy funcionales, reutilizables y una vez descartados, en un año se degradan.

Paula contó que en determinado momento fue estafada por una ex socia, estando embarazada, luego de lo cual siguió adelante y pudo ampliar su proyecto. Eso la motivó a vincularse y ofrecer oportunidades de trabajo a mujeres en situaciones complejas, con media jornada o jornadas intercaladas, facilitando el cuidado simultáneo de sus

DESCARGAR

hogares.