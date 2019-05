Bielsa busca el ascenso con Leeds

Sus primeros testimonios tuvieron que ver con las sensaciones previas a la definición del campeonato. «Este tipo de acontecimiento es un episodio futbolístico que a cualquiera le gustaría vivir. Tiene dos premios por delante; estos dos partidos contra el Derby County serán sumamente atractivos, para el que se imponga, la final en Wembley será un espectáculo. El que triunfe en Wembley obtendrá el ascenso, que es un objetivo inigualable», aseguró.

Sin embargo, el rosarino reconoció que no tuvo mucha suerte en las finales. «En tantos años he pasado por estas situaciones, las he vivido en los Juegos Olímpicos, en la Copa América, en los torneos sudamericanos, en la Libertadores y con el Athletic Bilbao. Lo que puedo decir es que las finales las he perdido casi todas, ja. Salvo la de los Juegos Olímpicos», sostuvo.

Consultado acerca de las diferencias entre el sentimiento de los hinchas de Newell’s Old Boys y los aficionados ingleses, Bielsa fue contundente: «Lo que sucede en Newells y en su gente no es comparable con lo que sucede en el resto de los episodios que a mí me han tocado observar. El fútbol para nosotros es mucho más de lo que es para los ingleses. Ustedes conservan un grado de moderación que finalmente ubica a los resultados deportivos en el lugar que deben estar, nosotros, los hinchas de Newells, no conseguimos hacer eso».

En cuanto al episodio del fair play, Marcelo confesó la resolución que se tomó desde el club. «Hemos decidido adaptarnos cien por ciento al reglamento y entender que si un jugador nuestro esta caído no debemos detener el partido enviando el balón afuera del campo y si un rival esta caído no debemos interrumpir el partido. Ha quedado absolutamente verificado que el que tiene que tomar esa decisión es el árbitro, pero no queremos decepcionar ni a nuestro público, ni al rival, ni a los jugadores. Creemos, porque así lo indica el reglamento y para que haya claridad, que el que decide cómo se resuelven ese tipo de situaciones es el árbitro», afirmó.

Sin escatimar en sus palabras, el argentino agregó: «Por supuesto que no tiene que ver con la decisión de Aston villa, por que en esa situación nosotros insinuamos que la sacaríamos y no la sacamos, que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Sólo queremos resolver ese instante de duda, vamos a decirle al árbitro, al capitán y al entrenador rival que vamos a actuar de ese modo. Es actuar de acuerdo a las reglas, pero no queremos que eso genere decepción en cualquier espectador o rival. No quiero correr el riesgo que mi sentido común vaya en contrario en una costumbre muy arraigada, gracias»

Finalmente, el entrenador del Leeds United elogió a su compatriota Mauricio Pochettino. «Tiene un estilo que le pertenece en su totalidad, es uno de los entrenadores cuyo equipo tiene mucho que ver con sus ideas. Por lo cual yo no puedo estar de acuerdo con la condición de maestro, porque la versión que muestra Pochettino es una versión original que le pertenece y ha diseñado él. Yo notaba que se contenía pensando en el efecto de su festejo comparando con la tristeza del oponente», concluyó.