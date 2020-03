Bianco remarcó la importancia de trabajar bajo la conducción del Presidente

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dialogó con la Radio Pública y remarcó la importancia de que todo el arco político trabaje bajo la coordinación del Gobierno nacional y la conducción del presidente Alberto Fernández.

“Esta situación nos ha hecho conscientes de que si no trabajamos todos de manera mancomunada, en conjunto, todos juntos empujando para el mismo lado va a ser muy difícil sobrellevar una situación como esta que ya ha puesto en jaque, que ha colapsado a países desarrollados como Italia, España, Alemania, Estados Unidos, China, etc.”, indicó el funcionario en Juego de damas.

“Si no entendemos que vamos todos juntos, todos ordenados, con una única conducción que es la del Presidente de la Nación vamos a tener un problema más grave del que va a ser”, sostuvo.

Asimismo, Bianco destacó las medidas económicas que está tomando el Gobierno para atenuar el impacto sobre los sectores más vulnerables y más afectados por este parate económico que produce la pandemia, y se refirió a las resoluciones que se están tomando en el distrito conducido por Axel Kicillof, donde se están otorgando líneas de crédito para las pymes y ayuda económica para los municipios.

Por otra parte, al ser consultado por el cumplimiento de la cuarentena obligatoria dispuesta por el poder ejecutivo, Bianco consideró: “El primer día tal vez la gente no terminó de entender bien la importancia de la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero me parece que, en la medida de que están pasando los días, que se está dando la información, me parece que todos estamos tomando conciencia de que tenemos una responsabilidad social, más allá de los comportamientos individuales que hay que respetar, porque no sólo es el problema de contagiarse, sino de tratarse de un vector de contagio para las poblaciones de riesgo”.

A su vez, se refirió a los “irresponsables” que no acatan el decreto y aseguró que para eso “están las fuerzas de seguridad”, para actuar según cada caso.