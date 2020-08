Bertoldi dijo que hay cuestiones políticas en el reclamo

El intendente de Centenario, Javier Bertoldi sostuvo que la protesta de trabajadores municipales que aún mantienen ocupada las instalaciones del corralón, no tiene fundamento y afirmó que hay cuestiones políticas que se mezclan con el reclamo.

En ese sentido indicó que no es momento de mezclar política partidaria, pero hay dirigentes que aprovechan esta situación que no es buena y es lamentable que esto ocurra.

Bertoldi comentó que el martes a la mañana recibió a los representantes del sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc), en la cual les explicó que el miércoles se iban a depositar los salarios, y la semana que viene una parte del medio aguinaldo.

“A la hora tomaron el corralón, y al día siguiente el palacio municipal donde quedamos encerrados hasta la una de la mañana, donde pudimos salir por una puerta lateral. El jueves prendieron gomas frente al Concejo Deliberante y hoy continúa tomado el corralón”, detalló.

El intendente afirmó que se hicieron denuncias pero hasta el momento no hemos tenido respuesta de la justicia.

“El sindicato conoce el estado de la situación del municipio donde los recursos son escasos, la coparticipación es mucho menor y a la vez se redujo la actividad económica por la pandemia, no solo en Centenario sino en la provincia y en el país. Por ello no puedo entender el motivo porque no lo hay. El mes pasado hicimos lo mismo y nunca hubo un reclamo”, enfatizó.