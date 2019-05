Béroli no descarta ser candidato en próximas elecciones

Sebastián Béroli, concejal del FPV y exarquero de Patronato, explicó que debido a sus compromisos futbolísticos no aceptó propuestas para ser candidato en las elecciones municipales y provinciales de este año. Al respecto, señaló que su prioridad era mantener a Patronato en la Primera División, por lo que no consideró conveniente asumir un compromiso electoral. Ahora, retirado del fútbol, no descarta volver a postularse para ocupar un nuevo lugar en la función pública. “Seguiremos trabajando con los dirigentes para ver si podemos construir”, dijo.