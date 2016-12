Bermúdez repudió las agresiones al presidente Mauricio Macri

El secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de Neuquén, Marcelo Bermúdez, aseguró en Radio Nacional Neuquén que “la política y la justicia han generado tipos que creen que son jueces para decidir quién puede entrar o no en la provincia de Neuquén”. Bermúdez, dijo que “si tuviéramos un gobernador como Gerardo Morales, no pasaría esto” afirmó en relación a las agresiones que recibió el presidente Macri ayer en Villa Traful. El funcionario municipal preguntó quién invierte en una provincia donde hasta el presidente no puede entrar.