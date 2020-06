RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

COVID-19 in Argentinien

Bericht des Argentinischen Bundesgesundheitsministeriums

Stand: 01. Juni 2020

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle in Argentinien beträgt 16.851, von denen 541 gestorben sind. Von den bestätigten Fällen sind 970 (5,8%) importiert, 7.308 (43,4%) enge Kontaktpersonen von Corona-Patienten. Bei 5.975 (35,5%) erfolgte die Übertragung durch die Gemeinschaft und bei den restlichen Fällen wird der epidemiologische Hintergrund untersucht.

Von den Corona-Infizierten (16.851) sind 49 % Frauen und 51 % Männer.

Seit dem letzten Bericht wurden zwei Todesfälle gemeldet: ein 86-Jähriger mit Wohnsitz in der Bundeshauptstadt und ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in der Provinz Buenos Aires. Bis dato sind 541Patienten in Folge einer Corona-Infektion gestorben.

5.521 Patienten sind bis dato genesen.

Gestern wurden 4.014 neue Proben entnommen; seit Beginn des Ausbruchs wurden 164.084 diagnostische Tests auf Corona durchgeführt (3.616 Proben pro Mio. Einwohner)

Bis gestern wurden (nach Laboruntersuchungen und der Prüfung klinisch/epidemiologischer Kriterien) 119.653 Fälle ausgeschlossen .

Unter den gemeldeten Fällen sind Personen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren am meisten betroffen. Durchschnittsalter der Betroffenen: 36 Jahre.

Gestern wurden 637 neue Fälle bestätigt.

Anzahl der gestern bestätigten Fälle | bisherige Gesamtzahl in den einzelnen Provinzen:

Provinz Buenos Aires 254 | 5892

Buenos Aires Stadt 358 | 8206

Provinz Catamarca (NW) 0 | 0

Provinz Chaco (N) 13 | 887

Provinz Chubut (S) 0 | 10

Provinz Córdoba (Zentrum W) 2 | 458

Provinz Corrientes (NO) 1 | 88

Provinz Entre Ríos (NO) 0 | 31

Provinz Formosa (N) 0 | 0

Provinz Jujuy (NW) 0 | 6

Provinz La Pampa (Zentrum) 0 | 5

Provinz La Rioja (NW) 0 | 63

Provinz Mendoza (Zentrum W) 0 | 92

Provinz Misiones (NO) 1 | 28

Provinz Neuquén (SW) 3 | 134

Provinz Río Negro (S) 4 | 396

Provinz Salta (NW) 0 | 8

Provinz San Juan (Zentrum W) 0 | 5

Provinz San Luis (Zentrum W) 0 | 11

Provinz Santa Cruz (S) 1 | 50

Provinz Santa Fe (NO) 0 | 262

Provinz Santiago del Estero (Zentrum) 0 | 22

Provinz Feuerland (S) 0 | 149 *

Provinz Tucumán (NW) 0 | 48