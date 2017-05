Benjamín Blanch: “A los supermercadistas nos preocupa que no hayan subido las unidades vendidas”

En un informe publicado ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, sostuvo que las ventas en los supermercados cordobeses crecieron un 23% durante el mes de marzo, comparado con marzo de 2016.

El titular de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba, Benjamin Blanch, sostuvo que “puede haber crecido el dinero pero no las ventas”:

“Ellos publican el 23% como un dato optimista, pero es pesimista. En marzo la inflación interanual estaba en 26%. Abril fue muy bravo y lo que viene de mayo también está bravo. Hay un promedio de baja de ventas del 8%. Lo importante, al margen de los pesos, es que no caigan las unidades vendidas. 23% no habla de mejoras, la inflación interanual estaba mas alta que eso. No se han producido cierres, pero si esto sigue así, con las ventas muy planchadas, hay sucursales de empresas cordobesas que va a tener que cerrar porque no se las puede seguir explotando a pérdida.”

Por otro lado, consultado sobre la problemática por las altas facturas de electricidad que deben afrontar los comercios, Blanch informó:

“Estuvimos reunidos ayer en Epec por dos horas y media. Linda reunión. Nos explicaron muy bien técnicamente los gastos que tiene la Epec. Todo muy amablemente explicado, pero soluciones, ninguna. Tiene razón, pero marche preso. Nadie habla de bajar la tarifa. Los grandes clientes pagamos mensualmente por eso es imposible desdoblar la tarifa. Para el pequeño comerciante si va haber un desdoblamiento de la factura. Una sucursal de un supermercado local, paga 50.000 pesos de luz por mes. La energía eléctrica no hay forma de achicarla. No puedo apagar una heladera. El aire acondicionado en verano tiene que estar prendido. Puedo apagar algunas luces, pero no más que eso.” Benjamin Blanch, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba.