Beneplácito en la comunidad educativa formoseña

La educación en la provincia se inspira en las bases del Modelo Formoseño y, además de ser el rostro de la justicia social, constituye una verdadera herramienta de liberación

Docentes, padres y sobre todo alumnos y alumnas se mostraron exultantes por el reinicio de las clases en los establecimientos educativos de modalidad rural de Formosa.

Este miércoles 12, a través de una videoconferencia conjunta con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada la obra educativa Nº 1378 de su gestión: el imponente complejo educativo de Cruce La Picadita, jurisdicción de Villafañe, compuesto por la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 127 “Capitán Facundo Solari”, el Ciclo Básico Orientado Rural Secundario (CBOSR) y el Jardín de Infantes Nº 16 “Padre Santiago” Sección I.

El acontecimiento marcó la reapertura segura de las escuelas formoseñas –en una primera instancia de la ruralidad-, convirtiendo a Formosa en la segunda provincia del país en reiniciar el ciclo lectivo 2020, el cual se vio interrumpido en la presencialidad por la pandemia del COVID-19 en marzo pasado, dando paso al dictado de las clases a través de la virtualidad.

Fue así que 10 de las 19 Delegaciones del territorio formoseño reabrieron sus puertas, abarcando a 408 instituciones educativas que albergan a 9783 estudiantes de todos los niveles, quienes de manera voluntaria –pero mayoritariamente- volvieron a las aulas, cumpliendo el protocolo consensuado y establecido, respetando el distanciamiento y las medidas de higiene y protección personal como barbijos y uso de alcohol en gel.

Graciela Ruiz, coordinadora del Ciclo Básico Orientado Secundario Rural, destacó en declaraciones a medios oficiales que “ahora que tenemos este establecimiento educativo muy cómodo y confortable, así que estamos felices por poder trabajar en él, mis alumnos también y por fin se nos dio volver a las aulas. Si bien educar se puede hacer hasta debajo de un árbol, lo que nos brinda nuestro Gobernador es algo hermoso”.

“Tenemos muchas colonias alrededor y Cruce La Picadita registra una amplia población, así que tener la escuela cerca es espectacular”, añadió.

En ese sentido, una alumna no ocultó su alegría por la reapertura de las clases presenciales, ponderando que “todo quedó hermoso, me encanta. Es un edificio con muchos espacios para desarrollar las actividades”.

A su vez, Miriam Buck, directora del JIN Nº 16, contó que “el jardín se creó en el 2007 y funcionaba en un espacio que fue cedido de la escuela primaria. Era muy pequeño, pero como todas maestras jardineras, las seños supieron ambientarlo. Después vino la noticia de que se iba a remodelar y que tendríamos un edificio nuevo, por lo que se trabajó en la capilla que está próxima”.

Luego de la concreción de la obra desde la gestión del gobernador Insfrán, “ahora tenemos la bendición de contar con este edificio donde desarrollaremos nuestra tarea con más entusiasmo, poniéndole toda la responsabilidad. Estamos súper felices”.

Riguroso protocolo

Por su parte, la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder, manifestó a AGENFOR que para el regreso a las aulas desde la esfera gubernamental educativa se trabajó en el armado de un riguroso protocolo sanitario, a los efectos de garantizar el regreso seguro de los alumnos y las alumnas a las aulas.

“Hace más de veinte días que estamos trabajando en este retorno, en un protocolo marco, recorriendo toda la provincia con un equipo del Ministerio, pero además generando acuerdos en cada lugar, con los directores, los coordinadores de los ciclos básicos y el Nivel Inicial”, refirió la funcionaria.

Explicó que “el Ciclo Básico Rural volvió en dos días con sus alumnos, otros dos días en la semana retornó el Orientado y un día en el medio queda de planificación de las tareas que van a seguir yendo a las casas para aquellos que por ahí no asisten, ya que no es obligatorio, no obstante en La Picadita decidieron todos que sí y así acudieron”.

“Esto quiere decir que el alumno va a estar en la escuela, en contacto con su maestro o profesor, recibirá todo lo que tenga que darle ese educador y se generarán las tareas que podrá hacerlas en la casa, sin esa tensión familiar de cómo seguir. El estudiante ya va a estar preparado para resolver sus tareas”, enfatizó.

Puso de relieve que “el gobernador Insfrán fue muy claro: el regreso a las aulas será gradualmente, así que vamos a ir habilitando más escuelas. Tenemos muchísimos pedidos, también de ámbitos urbanos, pero hoy debe quedar claro que este reinicio es para la ruralidad”.

“Tenemos relevadas con estas características 408 escuelas que hicieron acuerdos en zonas de ruralidad y un total de 9783 alumnos, lo cual significa que de un total de 20.666 está volviendo el 48%, pero seguimos yendo al oeste, a visitar a las comunidades originarias que hace rato nos están pidiendo formalizar el regreso a las escuelas, así que en las semanas que siguen estaríamos completando toda la provincia”, indicó.