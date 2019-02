Benedetti: “El objetivo es cambiar el signo político de Entre Ríos”

Atilio Benedetti, diputado nacional y uno de los precandidatos a gobernador por Cambiemos en Entre Ríos, habló sobre las expectativas ante los comicios que se acercan. Señaló que uno de los principales objetivos es “cambiar el signo política de la provincia porque está estancada y muestra signos de fatiga, tras ser gobernada durante 15 años por el mismo espacio político”. Consultado sobre qué opina que el PJ se presente como un sólo frente, Benedetti insistió que “la voluntad de expresarse del pueblo entrerriano no cambia por si el peronismo está dividido o no, y la voluntad de cambio en en esta oportunidad está clara en la provincia”. El actual diputado nacional, no adelantó cómo se completará la fórmula, pero si manifestó que se está abierto a todas las posibilidades.