Beluschi afirmó que ” el equipo está con ganas de pelear arriba en la Superliga”

El mediocampista de San Lorenzo Fernando Belluschi afirmó hoy que su equipo “está con ganas de pelear arriba” en la Superliga, en la que es uno de los escoltas invictos del líder Boca Juniors, y destacó la confianza que le brindó el entrenador interino Claudio “Pampa” Biaggio.

“Es el técnico de San Lorenzo, sea interino o no. Nos da toda la confianza y libertad para jugar. Con su estilo de juego, el equipo está con ganas de pelear arriba”, destacó Belluschi, de 34 años.

“El equipo está demostrando que quiere pasar los malos momentos (la eliminación de las Copas Argentina y Libertadores). Tenemos como objetivo pelear el campeonato, estamos ilusionados con este presente, aunque para la finalización del torneo, falta mucho”.

San Lorenzo tiene doce unidades, al igual que River Plate Colón de Santa Fe (todos invictos) y Lanús, seis menos que el líder Boca Juniors.

Al referirse a su posición en el campo de juego, expresó: “en lo personal me siento más cerca del gol. Tengo que estar cerca del arco para convertir, y alejado, para generar juego”.

“De mitad de cancha para adelante, la pelota tiene que pasar por nosotros”, aseveró el volante ex River Plate, al manifestar la misión que tienen en el equipo él, Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi.

Además el jugador santafesino destacó: “en lo personal estoy muy confiado y contento con este presente” y afirmó que “la confianza es importante, aunque también pasa mucho por el equipo, cuando mejora y tiene más juego, ahí es más vistoso mi juego, todo va de la mano” .

Por último, el jugador oriundo de la localidad de Los Quirquinchos, se mostró esperanzado de una futura convocatoria al seleccionado argentino: “es algo que uno tiene en mente. De llegar la oportunidad la aprovecharé y daré lo mejor de mí”, concluyó Belluschi.