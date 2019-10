El candidato a gobernador, Luis Beder Herrera junto a su compañera de formula, Karina Viñas reconocieron el triunfo de Ricardo Quintela y Florencia López en el principal estamento provincial: “Siempre he respetado el voto de la gente. Me queda felicitar a los ganadores que han elegido los riojanos. Lo que deciden es palabra santa” sentenció. Además, el ex mandatario dejó en claro que seguirá en la política y le agradeció a la gente que “lo honró con su voto.”