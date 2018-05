Beck, siempre mirando hacia el futuro

1994, sale el disco independiente Mellow Gold de un pibe nuevo, el estadounidense Beck Hansen.

Cuando en la disquería escucha el tema Loser como prueba, cuenta Richard Coleman que decide llevarlo, particularmente interesado en entender, más allá del concepto estético indie que presentaba, secretos de grabación, el buen resultado innovador a partir de recursos sampler para tomar y reformular segmentos de música preexistente.

Escuchamos Fuking With My Head, The New pollution, Where It’s At, Dreams