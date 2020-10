Beccacece: “Estamos preparados para lo que viene”

Conferencia de prensa de Sebastián Beccacece en la previa del comienzo de la copa de la Liga Profesional de fútbol. No confirmó el equipo pero se deduce que serán los mismos once que vienen jugando en la Copa Libertadores.

“El equipo prácticamente lo tengo definido, pero siempre me tomo hasta último minuto para anunciarlo”

“Benjamín Garre participó en todos los juegos, no hace falta jugar los 90 minutos para ser importante en el plantel”.

“Licha no arrancó de titular porque hasta ahora no estaba apto desde lo físico. Es un jugador fundamental por todo lo que aporta y garantiza, más allá de que no convierta. Su jerarquía nos da muchas posibilidades”

“Vimos a Atlético Tucumán. Es competitivo y exigente. Trataremos de jugar más cerca de su arco que del nuestro. Es peligroso, jugó muy bien con 11 y cuando ayer quedó con 10 no sufrió la inferioridad”.

“Sacamos el 83,3% de los puntos en la fase de grupos de la Libertadores , no hay sensación de que se haya escapado nada. Estamos muy orgullosos de lo hecho. Ahora nos preparamos para lo que viene”.

“Flamengo es un desafío y un estímulo. Racing siempre juega hasta el último minuto. Tenemos que creer en nuestra capacidad para competir en cualquier escenario, con el respeto permanente por el rival, sea el que fuere”

“En poco tiempo vamos a jugar siete partidos en un mes y estamos preparados para eso. Estamos seguros de que la competencia continua nos vendrá muy bien”