“Beccacece debe cambiar,sino que vuelva Holan”

Seis partidos pasaron desde la llegada de Sebastián Beccacece a Independiente y Ricardo Enrique Bochini, la máxima gloria del club, se mostró nuevamente disgustado con el planteo táctico tras la derrota ante Estudiantes, a tal punto que aseguró que el entrenador “no encuentra el equipo” y que “debería cambiar, sino que vuelva Ariel Holan.”

“Beccacece no encuentra el equipo y tiene un gran problema que no llega al arco. Ayer no pateó al arco. La parte final de Holan fue igual a esto que se vio ayer. Sin profundidad, sin sorpresa, sin gol. Y Beccacece debería cambiar, sino que vuelva Holan”, declaró Bochini en diálogo con AM 770.

Y agregó: “Veo lo mismo. Tenía la pelota pero sin profundidad. Jugaba para atrás, para los costados. Eso pasó en los últimos partidos que perdió. El hincha está decepcionado, esperaba una mejor actuación en la Sudamericana para jugar la semifinal con un equipo brasileño“.

Sobre los cambios que implementó el entrenador, Bocha opinó: “Sacaron a Nicolás Domingo y a Pablo Pérez por dos jugadores que no tenían ritmo. Lo mismo Alexander Barboza, que está falto de ritmo. No hay juego, no hay ataque. El equipo debería generar más y que después vean los delanteros si son eficaces o no. Pero ahí ya es otro tema, porque generas situaciones“.