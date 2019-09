En Tira Nacional Primer Tiempo, empezamos a vivir el Superclásico de Copa Libertadores y conversamos con un ídolo de Boca, Angel Clemente Rojas:

Rojitas opinó sobre el encuentro que se viene: “El partido de mañana es jodido, es difícil para los dos, tienen muchos temores porque se juegan una clasificación muy importante. River es muy difìcil, es un equipo compacto que juega bien, sale mucho por los costados, juegan muy bien a la pelota, pero juegan con Boca, esto es Boca!”

En las últimas horas salió en diferentes medios una declaración en dijo “A River hay que cagarlo a patadas” a lo que en el AIRE de Nacional aclaró: “Voy a pedir disculpas, habrá sido el momento, no mate a nadie, le pido perdón a la gente”.

En relación a lo que viene, destacó jugadores de un lado y otro de cara a la semifinal: “En Boca me gusta Salvio, Bebelo Reynoso es un fenómeno, tiene que jugar él, no se con quien pero tiene que estar, el maneja el medio, Mac Allister también me gusta, es el típico jugador de Boca. En River, Nacho Fernández le arma todo el medio con Enzo Pérez, es un jugador muy importante”.

El gran Rojitas se animó a arriesgar un resultado para este partido de ida: “Gana Boquita 2-1”