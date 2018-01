Basural de Viale: lograron controlar el fuego pero sigue el alerta

El intendente de Viale Uriel Brupbacher explicó a LT14 cómo se originó el incendio y cómo se desarrolló el trabajo de contención del foco ígneo, junto con la colaboración de Vialidad Provincial. “El fuego está sofocado pero estamos con una alerta pendiente”, aclaró. Además, el jefe comunal se refirió a la intervención del cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad.

En diálogo con el Departamento Informativo de LT14, Brupbacher contó que el domingo pasado alrededor de las 7 de la mañana tomó conocimiento sobre el incendio en la planta de reciclado, y en el basural, ubicado a 600 metros de la ciudad, en la zona noreste.

Indicó que el foco ígneo se combatió durante todo el día hasta las 22 aproximadamente. No obstante, el lunes volvió a encenderse el fuego debido a la combustión de generación de gases. Por este motivo, se continuó el trabajo de contención del incendio en el predio. “Más que con agua se trabaja con tierra”, explicó el intendente tras destacar el trabajo de colaboración del personal y maquinaria de la Dirección de Vialidad Provincial.

“El fuego está sofocado pero estamos con una alerta pendiente”, advirtió Brupbacher al tiempo que “por suerte el viento no sopla hacia la ciudad lo que no genera mal estar en los vecinos”. Además, aclaró que “afortunadamente no hay que lamentar víctimas ya que se trabajó con mucha cautela y desde un lugar prudente para atacar el fuego, sólo hubo daños materiales”.

Y acotó: “Tomó intervención Defensa Civil de la Provincia y el fin de semana enviará personal para realizar los trabajos finales”.

Al preguntarle por la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Brupbacher respondió: “Yo no lo llamaría intervención, sino uso de mis facultades”. Seguidamente, el presidente municipal explicó que debido a las “irregularidades o deficiencias de la personería jurídica de Bomberos Voluntarios de Viale, hace un tiempo que la Asociación no recibe subsidios ni provinciales ni nacionales, por ende, tienen inconvenientes financieros”. Y continuó: “Argumentando esta situación precaria, los bomberos no prestaban sus servicios en la ciudad. Es por este motivo, que yo hice uso de mis facultades como intendente”, aclaró.