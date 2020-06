Basterra anticipó agregado de valor para la producción paippera

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Luis Basterra adelantó que se está trabajando en varios programas para incorporar procesos de agregación de valor de lo producido por los pequeños productores formoseños.

“Lo primero fue ordenar este escenario de pandemia, la alimentación no puede parar y desde el ministerio trabajamos para definir los protocolos para que continúe la producción. Una vez resuelto esto, comenzamos a trabajar para obras intraprediales, financiamiento de agregación de valor y muy pronto van a conocer lo que está por empezar a instalarse y transformarse en Formosa”, señaló.

En ese sentido valoró la designación del licenciado Lucas Rodríguez al frente de la Secretaría de Agricultura Campesina e Indígena, de quien refirió: “un profesional que ha demostrado capacidad y claridad política imprescindible para articular las políticas nacionales con las que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán”.

Regulación estatal del mercado agroexportador

En referencia a la situación de este sector clave de la economía nacional, Basterra dijo que con la concentración de la demanda, se corre el riesgo que no se generen los precios de referencia al no existir competencia. “Cuando se habla de plata no hay buenos ni malos, sino que de que el que puede gana más y si no se le pone un control, en los mercados, cuando una parte tiene más fuerza que la otra, toma ventaja”, afirmó.

Tierra para los que la trabajan

El titular de la cartera productiva nacional analizó que la mayoría de las provincias tiene conflictos de posesión de la tierra. Por esto, se efectuó un relevamiento de superficies bajo órbita estatal ociosas y que ahora serán destinadas a familias de pequeños agricultores. “Estamos en comunicación con los ministerios de Defensa y de Seguridad porque tienen predios que pertenecían al Ejército y la Armada y que no están teniendo el uso militar que tenían previsto y entonces los solicitamos para la relocalización de productores que tienen problemas de tierra”, comentó.

Cada asignación de tierras irá acompañada de una planificación para dotar de todos los servicios e infraestructura que aseguren el arraigo de las comunidades productivas, aplicando el modelo del Programa de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), para lo cual se está trabajando con las organizaciones de productores y los gobiernos provinciales.