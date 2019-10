Bariloche protagonista de la FIT en La Rural de Palermo

Radio Nacional Bariloche dialogó con el director ejecutivo del Ente Mixto de Promoción Turística, Diego Piquín

La Feria Internacional de Turismo arrancó una nueva edición, con el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, encabezando el acto inaugural y recorriendo la exposición.

El funcionario hizo un repaso de los cuatro años de gestión que lleva en la cartera, abordando la conectividad, la apertura al mundo conseguida, el hecho de que más argentinos recorran el país, el consecuente desarrollo territorial y los resultados obtenidos, entre los que destacó que 500 mil personas volaron por primera vez en 2018.

Pregonó en su discurso de apertura por “una política de Estado que vaya siempre para adelante y que no vuelva para atrás como el cangrejo”.

“Las diferencias nos enriquecen. Pensar distinto no significa que no podamos pensar juntos, debemos ponernos de acuerdo en las ocho o diez políticas de Estado que necesita el país para crecer. Si somos responsables y serios, el turismo no tiene techo en la Argentina”, enfatizó.

Ya en el stand de Bariloche, que está dentro de la provincia de Río Negro, el intendente Gustavo Gennuso dijo a este diario que el objetivo es seguir posicionando el verano, por ejemplo, en el mercado brasilero.

Además, destacó los nuevos productos que se están presentando y el hecho de que, en esta oportunidad, por primera vez se podrá vender paquetes turísticos al público final. “Yo siento que más allá de los que se presenta, Bariloche es pionera en materia de acciones turísticas en el país”, expresó.

Junto al intendente, están presentes en el desarrollo de la feria, la ministra de Turismo rionegrina Martha Vélez, el jefe de Gabinete Marcos Barberis, el director ejecutivo del Emprotur Diego Piquin, el titular de la Cámara de Turismo provincial Néstor Denoya y el concejal Daniel González.

La ministra Vélez manifestó que las expectativas en materia turística son altas y que como promoción puntual pondrán foco en La Trochita, el eclipse del próximo año y el parque submarino de Las Grutas.