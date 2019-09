Barenboim riceverà un premio per il suo impegno per la pace

Il direttore argentino-israeliano Daniel Barenboim riceverà il premio Konrad Adenauer di Colonia (ovest della Germania), istituito in memoria del primo cancelliere della Repubblica Federale della Germania, come riconoscimento al suo impegno per la pace.

Con questo premio, che si conferisce ogni due anni, si riconosce il lavoro svolto da Barenboim a capo della West-Eastern Divan, l’orchestra composta da giovani israeliani ed arabi, fondata nel 1999 dal musicista e dal defunto intellettuale palestinese Edward Said.

A Buenos Aires, nello scorso mese di luglio, l’artista ha lanciato la quinta edizione del Festival Barenboim, imperniato sulla musica e la riflessione. Nell’occasione, l’orchestra ha celebrato il suo ventesimo anniversario. Barenboim ha dichiarato: “L’Argentina è l’unico paese al mondo che accetta naturalmente identità molteplici. Ciò che non esiste in nessun’altra parte del mondo, è qualcosa che ho imparato qui e quello che l’orchestra mette in pratica potrebbe essere la convivenza se tutto fosse come la musica”.

Il premio sarà consegnato il 19 ottobre a Colonia, la città dove Adenauer è stato sindaco fra il 1917 ed il 1933 ed ancora, dopo la sconfitta del nazismo nel 1945. Nel 1949, Adenauer è diventato primo cancelliere della RFA fino al 1963.

AUDIO 1 – Per quanto riguarda l’orchestra palestinese-israeliana, Barenboim ha affermato: “Spesso si riferiscono all’orchestra come l’orchestra per

la pace. La pace ha bisogno di molte altre cose oltre ad

un’orchestra però anche un’orchestra”.