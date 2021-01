Barajar y dar de nuevo

Boca no jugó la semifinal de la Copa Libertadores de América. Sí, sí, leyó bien. Boca no fue protagonista en ninguno de los partidos frente al Santos. Practicamente sin situaciones de gol el equipo de Miguel Angel Russo. En la vuelta al margen de la derrota que fue catastrófica desde el punto de vista del resultado, no demostró carácter, personalidad, rebeldía, enojó No hubo respuestas individuales y tampoco colectivas. Cuando el entrenador pone en el segundo tiempo a Buffarini y Capaldo por Jara y González, está asumiendo que se equivocó en la conformación del equipo.

¿ Hasta cuándo Feanco Soldano de titular ? ¿ Por qué Miguel no confía en Ábila ? No ingresaron tampoco Edwin Cardona y Mauro Zárate, en un momento que el equipo necesitaba cambios.

Es una derrota que deja secuelas. Se perdió algo más que un partido. Todos son responsables de esta caída. Cuerpo técnico, futbolistas y Consejo de Fútbol.

El próximo domingo Boca tiene otra final. Será frente a Banfield en San Juan. Aunque gane no podrá borrar esta enorme frustración de haberse quedado afuera de la Copa Libertadores de América, pero no por la derrota en sí, sino por la forma en que perdió el equipo de Miguel.