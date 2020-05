Bandalos Chinos y los dos primeros adelantos de su nuevo disco

Tras estrenar dos nuevas canciones, Bandalos Chinos dialogó con Eddie Babenco en el programa Hay otra canción. Goyo Degano y Iñaki Colombo explicaron que tanto en Mi Manera De Ser como en AYNMG (Así ya no me gusta) “hay una búsqueda de profundidad, cada canción en sí misma es un universo”. Los integrantes de la banda vincularon sus nuevas producciones con el actual contexto por la pandemia de coronavirus. “El disco lo grabamos en enero y con esta cuestión del encierro decidimos sacarlo cuando irrumpió la cuarentena. Así ya no me gusta nos representa en este momento”, expresaron.

DESCARGAR