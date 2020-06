Bancos solo atienden pagos previsionales y turnos en la parte comercial

Juan Carlos Navarro, secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Paraná, recordó que según la resolución emitida por el Banco Central, en las entidades se abona por ventanilla los pagos de jubilaciones, pensiones y beneficios de ANSES para quienes no cuentan con la tarjeta de cobro. En otro sentido, Navarro indicó que sería oportuno diferenciar la atención en bancos de provincias, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica no es la misma en todos los territorios. “Entendemos que en Capital o el Gran Buenos Aires, exista una actividad restringida para evitar la aglomeración de personas, pero en los bancos del interior la situación no es la misma”, dijo.

