Banco Nación La Quiaca amplía turnos

El gerente de Banco Nación sucursal La Quiaca, contador Ricardo Vargas, hizo un balance sobre el estado de salud del personal, el funcionamiento del cajero automático, la reprogramación de turnos e informó sobre la adquisición de dólares, resaltando que no recibió quejas en cuanto a la compra de la misma:

“Gracias a Dios todo bien después del percance que tuvimos en el mes de agosto por coronavirus, donde varios integrantes del plantel contagiados, entre ellos quién está hablando actualmente. Y bueno, tenemos solamente una sola persona que nos está faltando, que por inconvenientes de salud con su familia a raíz de esta enfermedad no está pudiendo venir a trabajar, pero ya con el plantel entero.

Retomando nuevamente las actividades después de estar casi dos días inactivo, porque el día viernes pasado por un inconveniente en lo que es el enlace de comunicación no tuvimos sistema operativo, así que el viernes no estuvimos atendiendo.

Este problema se generó el jueves a la tarde más o menos, a eso de las cinco de la tarde, a la altura de la provincia de Tucumán se nos cayó el enlace de comunicación; gente de la empresa de Telecom estuvo trabajando para poder restablecer la línea de comunicación, que estuvo recién operativa el viernes a eso de las tres de la tarde.

Y bueno en el día lunes estuvimos cinco minutos nada más atendiendo, después fue por un inconveniente en lo que es la Cooperativa Telefónica de La Quiaca, también se nos cayó el sistema que recién se pudo re establecer la línea, ayer a eso de las seis y media siete de la tarde. Así que hoy ya nuevamente con los sistemas operativos. Estamos atendiendo normalmente al público que tiene turno, que se va acercando acá, al Banco Nación”.

CAJERO. “En el cajero automático que teníamos inconvenientes ya fue solucionado hace más de una semana, por lo tanto ya no se ven las largas filas que se veían hace dos semanas atrás, así que de a poquito estamos solucionando todos los inconvenientes que se nos están presentando”.

REPROGRAMACIÓN DE TURNOS. “Voy a comenzar a llamar a las personas para tratar de reprogramar los turnos, pero lo cierto es que también tenemos bastantes turnos disponibles. Las personas que quieran ser atendidas ya, para el día de mañana hay turnos disponibles. Recomiendo que las personas si tienen la posibilidad de sacar turno que lo saquen nuevamente, porque en el día de hoy estaba bastante ajetreada la jornada, con muchas cosas pendientes; entonces, como para poder reprogramar los turnos recién voy a estar llamando a la tarde. Si las personas pueden ir sacando el turno es mejor porque tenemos turnos disponibles; si esperan de apoco estaremos reprogramando los turnos que se perdieron.

DÓLARES: Respecto a la venta de dólares todo se hace en forma online, por internet a través de lo que es home banking. No participamos nosotros directamente, no tenemos conocimiento del nivel de transacciones que se van haciendo, lo cierto es que este nivel siempre aumenta los primeros días del mes, cuando se habilita nuevamente el cupo de doscientos dólares que la gente pueda comprar, y bueno aprovechando también que la gente cobra, percibe su sueldo.

Mucha gente compra los doscientos dólares por eso es que ahora, ya casi a fin de mes no hay tanto movimiento en cuanto a la compra de dólares. Pero bueno, no tengo conocimiento o al menos no me está llegando reclamos de gente que no está pudiendo comprar los dólares a raíz de las restricciones que está imponiendo el ente rector en la materia, que es el Banco Central de la República Argentina para lo que es la compra de dólares”.