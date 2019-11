Bancaria Paraná protesta por cierre de sucursales privadas en el país

La Asociación Bancaria de Paraná este miércoles se suma a los reclamos gremiales que rechazan en todo el país el anuncio del posible cierre de sucursales del banco HSBC en distintas provincias. Juan Carlos Navarro, secretario general de la Bancaria Paraná, explicó que se realizan asambleas en las últimas dos horas de trabajo, ante el cierre de 7 sucursales en Argentina. “Es una medida que no entendemos porque el banco no está como para que el cierre le afecte su rentabilidad”, dijo y añadió que por eso, aguardan que “se revierta” esta situación y que se conserve la fuente laboral de los compañeros. En este sentido aclaró que no está proyectado cerrar la oficina de la capital entrerriana.