Balnearia: Trabajadores de Sancor se concentran en la planta y difunden el conflicto laboral

Trabajadores de Sancor en la localidad cordobesa de Balnearia se concentran en la planta para visibilizar su situación laboral debido a la crisis de la empresa láctea. Claudio Morisod, trabajador de Sancor Balnearia explicaba la situación a Nacional: “La situación es crítica y decidimos autoconvocarnos para ver si se puede solucionar esto y que llegue a donde tenga que llegar, que se sepa lo que está pasando. La empresa no ha confirmado ninguna ayuda oficial. Lo que se sabe, por noticias y redes sociales, es que habría otras empresas que se harían cargo, pero no hay nada oficial. El sueldo no se está cobrando, adeudan varios meses. En Balnearia, ahora estamos de franco, la fábrica empezará a trabajar mañana (sábado 29 de abril), pero la producción es muy baja, a veces se produce más y otras menos, depende de la leche que entra. Queremos trabajar y seguir cobrando el sueldo. Esta auto convocatoria es para contenernos entre nosotros. La situación de muchos es crítica.” Además el trabajador se refirió a cómo afecta su situación particular a la economía del pueblo: “El impacto social en el pueblo es grande. Los trabajadores gastamos toda la plata en el pueblo y ahora el pueblo también está sufriendo.”Claudio Morisod, vocero de los trabajadores de Balnearia. Claudio Morisod, empleado de Sancor Balnearia.