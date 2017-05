Balance de la participación de Los Perales

TORNEO FEDERAL C

TORNEO FEDERAL C JUJUY

El Club Los Perales finalizó su participación en el Torneo Federal C que organiza el Consejo Federal de AFA. “Los Gauchos” alcanzaron la semifinal y quedaron eliminados con Unión Güemes en Salta. Conclusiones luego del torneo y la posibilidad de invitación al Federal B.

El Presidente de la institución Dr. Álvaro Zenteno en dialogo con “Código Deportivo” expresó:

“Nosotros armamos un plantel, sabiendo que no podíamos pagar ni un peso, jugaron por amor a la camiseta; se mantuvo la base del club sumado a los refuerzos que estuvieron muy bien”

“El año que viene quiero jugar un nuevo torneo federal con Los Perales y si es posible en una categoría superior”

Respecto a la continuidad de Sebastián Galván como entrenador indicó “Me gustaría que el siga en el club mientras yo sea presidente, es un entrenador que está preparado para otra categoría”

Por último en cuanto a la probable invitación al Federal B, Zenteno indicó “Ante el rumor de la invitación, sabemos que hasta que no haya nada serio no podemos expresarnos, pero personalmente me gustan los desafíos, si se llega a dar vamos a hacer lo imposible por participar”