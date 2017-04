“Baigorria no pertenece al Ministerio de Infraestructura”

El ministro de infraestructura de la provincia de Jujuy se refirió a la situación surgida a raíz de la difusión de un audio en el que un supuesto abogado pretende extorsionar a un empresario prestador de obra pública.

El último fin de semana se conoció por las redes sociales un audio en donde se identificaría al Dr. Gastón Baigorria en dialogo con un empresario jujeño, pidiendo dinero a cambio de hacer desaparecer expedientes.

El Gobierno provincial realizó una denuncia en la Fiscalía N 4 , a los efectos de esclarecer los hechos.

En este caso el Ministro Rizzotti comentó “En primer lugar queremos dejar claro que Baigorria no fue, no es y , mientras yo sea ministro, no será funcionario del ministerio ni de ningún área del ejecutivo provincial”

“Luego de cuatro meses de gestión nos abocamos a investigar estos expedientes que eran parte de la mafia de la obra pública, algunos empresarios que se hacían millonarios con las obras públicas ; desde el 11 de abril del año 2016 estos expedientes no estaban en el ministerio , llegan a fiscalia de estado frente a sospecha de hechos de corrupción para que se proceda a las investigaciones”