Bahl valoró la importancia de la obra de la planta de tratamiento cloacal

El intendente Adán Bahl solicitó al presidente Alberto Fernández la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales y una red cloacal. El jefe comunal dijo que inmediatamente el mandatario nacional instruyó a su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para que se ocupe del tema. Bahl destacó que de concretarse sería la obra pública más importante de su gestión, por la inversión millonaria que demandaría y porque abarcaría a un 35 por ciento de la población que hoy no tiene cloacas.

Por otra parte, remarcó los avances que tuvo su gestión en la recolección de residuos. Indicó que se adquirieron 11 camiones recolectores 0 kilómetros y se “conformó un equipo eficiente” con una conducción centralizada.

En cuanto a la recaudación, dijo que los primeros meses de su gestión se puedo conformar un fondo anticíclico pero con la llegada de la pandemia cayó la recaudación, que en mayo fue de 273 millones pesos cuando para pagar sueldos se necesitan 320 millones de pesos. “Eso sin tener en cuenta los gastos operativos”, aclaró. Sin embargo, indicó que no hubo necesidad de recurrir a un endeudamiento ni a ayuda externa, sino que se atendieron los gastos con el fondo anticíclico generado entre enero y marzo. En tanto, ahora “la situación está equilibrada, pero con una deuda de 1.599 millones de pesos, que fue el cierre del ejercicio anterior”.

“Estamos intentando terminar todas las obras abandonadas por la gestión anterior, la única que no avanzó es de la peatonal, aun no tenemos recursos para terminarla”, explicó más adelante Bahl quien valoró que este año no hubo aumento de tasas para los contribuyentes.

Más adelante, Bahl se refirió al convenio que firmó este miércoles el Presidente Fernández en Paraná para el financiamiento del Acueducto Metropolitano Gran Paraná: “Es muy importante, una obra muy grande”, dijo. “El tema de la bajante del río lo tenemos controlado, estamos preparados para una contingencia”, indicó y señaló que se están construyendo 14 pozos.

Por último, en cuanto al anteproyecto denominado “Nueva Cloaca Máxima Sur y Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales”, Bahl sostuvo que la ciudad “es una de las pocas capitales de provincia que no tiene planta de tratamiento”. La obra prevé una inversión de 1.700 millones de pesos y se llevaría adelante a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa). Destacó que permitiría proveer de saneamiento cloacal al 35 por ciento de los paranaenses que hoy carecen de ese servicio esencial.