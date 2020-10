Azerbaiyán: Armenia tuvo 550 bajas en primera jornada del conflicto

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmiente los datos de bajas difundidos por Armenia y habla de cientos de muertos y heridos entre los armenios. Azerbaiyán, en un comunicado emitido este lunes, ha declarado que los datos de bajas difundidos por Armenia “no corresponden con la realidad” y tienen como objetivo “reducir la preocupación entre la población armenia y el caos que reina en el Ejército armenio frente a los éxitos del Ejército de Azerbaiyán”.

“Según los datos de Inteligencia recibidos al final de la primera jornada de la operación, el Ejército armenio sufrió graves pérdidas como resultado de los combates. Fueron destruidos 22 tanques y otros vehículos blindados del enemigo, 15 sistemas de misiles antiaéreos OSA, 18 vehículos aéreos no tripulados, 8 instalaciones de artillería, así como 3 depósitos de municiones del Ejército armenio” y “las bajas del enemigo en personal han ascendido a más de 550 muertos y heridos”, precisa el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Armenia, por su parte, también rechaza los datos de Azerbaiyán. El portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Artsrún Ovannisián, ha señalado que “15 soldados separatistas más murieron en los combates de Nagorno Karabaj con las tropas de Azerbaiyán, llevando a 32 el total de militares muertos”. Además, explica que “los combates continuaron, nuestras Fuerzas Armadas lograron éxitos significativos. Sin embargo, aún no hay pausa, los combates continúan, en algunos lugares hay intercambio de fuego de artillería. Las bajas entre nuestros soldados, anunciadas por la parte azerbaiyana, no corresponden con la realidad”. Azerbaiyán, sin embargo, dice haber conquistado más territorios y que sus fuerzas ya se han hecho con el control de siete pueblos que estaban bajo el yugo de Armenia.

Azerbaiyán y Armenia viven enemistados desde el inicio del conflicto Nagorno Karabaj, en 1988, cuando este enclave, con apoyo del Gobierno de Armenia, decidió independizarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

En 1994, un alto el fuego puso fin al conflicto bélico —con un saldo de 30 000 muertos—, pero no resolvió el problema, por lo que, desde entonces, es frecuente que se registren escaramuzas en la frontera. De la siguiente forma, lo relato en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, con el periodista, analista internacional Sebastián Salgado…

