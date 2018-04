Avelluto: “Nuestra política cultural refleja el pluralismo y la diversidad”

Previo al acto de inauguración de la muestra itinerante “En tránsito. Tesoros de la colección del Bellas Artes”, que tendrá lugar este viernes por la tarde en el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro Martínez” de Paraná, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, habló con el móvil de LT14 sobre la gestión de Cambiemos en el campo cultural. También opinó sobre la “grieta” y explicó qué pasó en la Feria Internacional del Libro.

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura de la Nación y el Museo Nacional de Bellas Artes en gestiones con el gobierno provincial a través del Museo Provincial de Bellas Artes, acerca a todos los entrerrianos una muestra itinerante “En tránsito. Tesoros de la colección del Bellas Artes”. Paraná es la primera de las sedes elegidas para la itinerancia de la exposición será el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro Martínez”. La colección reúne piezas de grandes maestros argentinos e internacionales, como Pablo Picasso, Antonio Berni, Xul Solar, Luis Felipe Noé, Emilio Pettoruti, Benito Quinquela Martín, Eduardo Schiaffino, Joaquín Torres García y Juan Carlos Castagnino, entre otros. La exhibición permanecerá disponible al público con acceso libre y gratuito hasta el 17 de junio.

Previamente a la inauguración, el móvil de LT14 se trasladó hasta el local de Cambiemos Paraná (esquina de E. Carbó y Monte Caseros) y dialogó con el ministro Avelluto; con el concejal Emanuel Gainza (Paraná-Cambiemos) y el diputado Esteban Vitor (Cambiemos), quienes lo acompañaron en su visita a la capital entrerriana.

El ministro de Cultura nacional habló sobre la muestra denominada “En tránsito. Tesoros de la colección del Bellas Artes”, exhibición que permanecerá disponible al público con acceso libre y gratuito hasta el 17 de junio. Además se refirió a la gestión de Cambiemos en el campo cultural, destacando como principal objetivo la “descentralización” de la gestión cultural. Luego, en otro tramo de la entrevista, se refirió la “grieta” entre los argentinos. “Lo contrario del kirchnerismo no es el antikirchnerismo, sino la pluralismo y la diversidad, y nuestra política cultural refleja eso”, opinó al tiempo que aclaró: “Porque nosotros no pedimos afiliación ni muestra de identidad partidaria a los artistas porque nos interesan sus obras”.

Por último, al preguntarle sobre los manifestantes que ayer lo interrumpieron en la apertura de la Feria del Libro, Avelluto respondió: “Un grupo, con un tema que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la Feria, decidió interrumpir a los gritos de modo patotero y autoritario impidiéndonos hablar”, relató el ministro. Y continuó: “En ese momento le ofrecí el micrófono a uno de los manifestantes para escucharlo pero a mí no me dejó hablar. Esto tiene que ver con un país que dejamos atrás”, acotó. La fuerte protesta provocó que los discursos de Avelluto y del ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogrado se vieran frustrados.

