Avec le parrainage de RAE L’Argentine a vers le monde

AVEC LE PARRAINAGE DE RAE L’ARGENTINE VERS LE MONDE

Ouverture de la conférence HFCC à Buenos Aires

HFCC signifie High Frequency Coordination Conference, l’organisation qui coordonne la gestion des horaires des ondes courtes et des fréquences utilisées par les radiodiffuseurs internationaux.

Du 26 au 30 août se réunissent à Buenos Aires 60 délégués de plus de 40 stations de radio publiques, entités gouvernementales et religieuses et entreprises liées au domaine de la radiodiffusion internationale telles que l’UIT, Deutsche Welle, NHK Japon, KBS Corée, Radio Vatican, Continental Electronics, FCC et l’Agence globale media des États-Unis, Radio Chine Internationale, WRMI, Radio France Internationale, La voix d’Iran, etc.

En plus des réunions de coordination, nous soulignons des activités telles qu’une présentation sur LRA36 Radio Nationale Arcangel San Gabriel de Radio Nationale, située dans l’Antarctique Argentine, un atelier par le représentant de l’UIT, une table ronde sur l’avenir des ondes courtes et la présentation d’une nouvelle centrale d’émetteurs ondes courtes dans le Maine, Etats-Unis.

Tout au long de la semaine, des émissions spéciales avec des antennes dirigées vers notre pays dans le système DRM numérique à ondes courtes sont diffusées par la BBC, NHK, KBS, TWR et Radio Vatican.

Fernando Subirats, directeur exécutif de la Radio Nationale, Adrian Korol, directeur de RAE, et Jeff WHite (WRMI), Sergio Salvatori (Radio Vatican) et Mohsen Ghoman (Tunisie), sont intervenus à la cérémonie d’ouverture. Il y a eu aussi un spectacle de Tango offert par les champions du monde de cette danse en 2013 pour tous les présents.