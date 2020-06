Avanza el proyecto sobre teletrabajo en el Congreso Nacional

Carla Gaudensi, secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expuso en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del tratamiento de los proyectos de ley sobre teletrabajo. Indicó que algunos de los puntos que se especificaron en la propuesta elaborada son: un máximo de dos días de teletrabajo, consensuado con el sindicato y la empresa y tres días de trabajo presencial: que los costos de utilización de insumos y tecnología sean transferidos a las empresas y no al empleado; que la jornada laboral no se extienda por más de lo que estipula la ley; que no existan exigencias por fuera del horario laboral a través de mensajes por la red de whatsapp; que se atienda la falta de infraestructura en el domicilio donde se encuentra el trabajador.

DESCARGAR