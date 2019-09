Autos compartidos como alternativa a la crisis en el transporte público

El servicio deficiente que brindan las empresas de transporte público para el recorrido La Punta – ciudad de San luis, llevó a la utilización de autos compartidos. A esto se suman los paros recurrentes de los trabajadores en busca de mejores condiciones de trabajo, incremento salarial y pago de los haberes en término, entre otras solicitudes.



En #AmanecerInformados dialogamos con la Dra. Cintia Arriola, directora de Comercio y Transporte de la ciudad de La Punta. La funcionaria expresó que “con respecto a los autos compartidos es limitado lo que podemos accionar porque es la decisión de un particular que decide hacer esos viajes, cobrarlos o no, o hacerlos de manera solidaria. el control nuestro se limita a requerirle la documentación necesaria para circular, más de eso no podemos requerir”.